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Видео из чемпионской раздевалки сборной США на МЧМ-2021

Видео из чемпионской раздевалки сборной США на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Капитан молодёжной сборной США Кэм Йорк опубликовал видео из раздевалки команды после победного финального матча чемпионата мира с Канадой (2:0). Йорк и защитник сборной США Дрю Хеллессон отпраздновали успех зажигательными танцами.

«Андердоги?» — подписал видео Йорк.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Кэма Йорка.

Первую шайбу в финальном матче забросил нападающий Алекс Тюркотт. Вторым голом в начале второго периода отметился форвард Тревор Зеграс.

Сборная России в матче за третье место проиграла Финляндии со счётом 1:4. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).

«Мама, не плачь. Хоккей США – это сделай или умри». Чемпионская раздевалка американцев
Мы увидели мусорку с логотипом Канады. А для них это бочка с водой, чтобы перейти пустыню и стать первыми.
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