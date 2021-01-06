Видео из чемпионской раздевалки сборной США на МЧМ-2021
Капитан молодёжной сборной США Кэм Йорк опубликовал видео из раздевалки команды после победного финального матча чемпионата мира с Канадой (2:0). Йорк и защитник сборной США Дрю Хеллессон отпраздновали успех зажигательными танцами.
«Андердоги?» — подписал видео Йорк.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Кэма Йорка.
Первую шайбу в финальном матче забросил нападающий Алекс Тюркотт. Вторым голом в начале второго периода отметился форвард Тревор Зеграс.
Сборная России в матче за третье место проиграла Финляндии со счётом 1:4. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).
«Мама, не плачь. Хоккей США – это сделай или умри». Чемпионская раздевалка американцев
Мы увидели мусорку с логотипом Канады. А для них это бочка с водой, чтобы перейти пустыню и стать первыми.
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