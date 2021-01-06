«Мама, не плачь. Хоккей США – это сделай или умри». Чемпионская раздевалка американцев

США – новый чемпион мира по хоккею среди молодёжи. Проиграв первый матч турнира России, в дальнейшем американцы прокатились по всем соперникам, в том числе и грозной Канаде, которая до финала ни разу не пропускала в равных составах и ни разу не уступала в счёте. Эмоции мальчишек после победы зашкаливали!

Сделай или умри

Для общей фотографии на льду американцы притащили мусорное ведро с флагом Канады. Все подняли брови – как так, что за неуважение? Оказалось, это не выпад в сторону поверженных канадцев, просто на этом турнире США завели такую странную традицию – представлять соперника в виде бочки.

«У нас была бочка для каждого соперника. Сегодня была последняя бочка, мы вынесли её на лёд и сделали фото. Почему? Чтобы не заглядывать далеко, идти матч за матчем, бочка за бочкой», — объяснил самый ценный игрок и лучший бомбардир МЧМ Тревор Зеграс.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN.

Ликование продолжилось в раздевалке, где американские хоккеисты хором спели мощную кричалку. «Мама, не плачь. Хоккей США – это сделай или умри. Берём клюшки в руки, мы едем в чужую землю. Тренер сказал, я буду звездой. Хоккей США зайдёт очень далеко», — орала вся команда, встав в круг и обнявшись.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Федерации хоккея США.

И не поспоришь – американцы обыграли сильного соперника, перед которым спасовали все остальные, сделали своё дело, и даже умирать не пришлось. В Эдмонтоне хоккей США зашёл не просто далеко, он дошёл до победного конца.

Кричалка американцев родилась около 20 лет назад. Её поют, только когда становятся чемпионами на международном уровне — впервые её спели в 2010 году после победы на МЧМ. Придумал кричалку тренер по физподготовке Кирк Кулик, который в прошлом работал надзирателем в тюрьме. Игроки заучивают её на тренировках, но всей командой кричалка исполняется только после побед на чемпионатах мира.



Концовка кричалки по цензурным соображениям в видео не попала: «Наливаем «Геторейд» в стакан, мы только что надрали твою чёртову задницу».

Бочка, чтобы пересечь пустыню

Главный тренер сборной США Нейт Лиман после победы был в прекрасном настроении — он начал пресс-конференцию с золотой медалью на шее и даже присвистывал, пока журналисты задавали свои вопросы.



— Расскажите про мусорный бак с эмблемой сборной Канады. Что это было?

— Это вовсе не мусорный бак. Эта история началась в 2007 году, когда я был помощником главного тренера. Наш наставник Рон Ролстон рассказал команде историю о том, как люди пересекали пустыню Сахара и ставили бочки с водой на песок. Единственное, что они видели на своём пути, — это каждую следующую бочку.



Я поделился ребятами с этой историей перед началом нынешнего турнира, и мы решили, что тоже будем идти от бочки к бочке, то есть от одного соперника — к другому. Мы не ставили изначальной цели завоевать золото. Так что это не мусорный бак, это наша бочка с водой для того, чтобы пересечь пустыню. Никакого неуважения к Канаде, или любому другому сопернику тут нет. Мы наклеивали логотип соперника на бочку перед каждым матчем. И после каждой победы делали командное селфи возле бочки, которая стояла в раздевалке. А финал — это была наша последняя бочка в нашей пустыне. Просто бочка.

— Какой был план на игру?

— Хорошо начать, и это нам удалось. Мы изучали соперника, смотрели матч канадцев со сборной России. Нужно было сыграть просто, ничего не придумывать. Первый гол был важен, но ключевым моментом стал второй гол в начале второго периода, это была переломная точка. Нужно отдать должное сборной Канады, которая в третьем периоде оказала очень серьёзное давление, мы просто не могли вздохнуть.



— Сколько часов вы спали после полуфинала?

— Лично я спал очень мало, потому что перед матчем за золото надо было подготовиться, мы хотели показать свой лучший хоккей. У нас было чуть больше времени на подготовку, потому что Канада играла позже, это был выбор, связанный с телевидением. Возможно, это немного нам помогло. Что касается подготовки, то мы смотрели многие матчи канадцев, наши скауты подробно их разобрали. Мои помощники сделали отличную работу по разработке схем игры в большинстве и меньшинстве. Мы были готовы к тому, что будем много играть в своей зоне — спасибо Финляндии, которая тоже давила и подготовила нас к этому.



Я горд своей командой и сказал парням, что буду гордиться, даже если они проиграют финал. Горжусь, как мы прибавили по ходу турнира, особенно это было заметно по игре в своей зоне. Но и в результативности мы стали лучше, в реализации. Я сделал один вывод из этого турнира: если ты плохо играешь в своей зоне и у своих ворот, то у тебя нет шансов. Особенно против европейских сборных, мы ощутили это, когда столкнулись с нападением сборной России. Парни выросли, становились лучше от матча к матчу, к полуфиналу у нас уже была совсем другая команда, если сравнивать с началом турнира. Как я уже говорил — мы шли от бочки к бочке, по одной бочке за раз.

«Извините, мне пора праздновать!»

Голкипер сборной США Спенсер Найт, отыгравший на ноль в финальном матче МЧМ 2021 со сборной Канады (2:0), так прокомментировал итоги турнира.



«Один матч, всё стояло на кону. Наша команда сражалась с невероятной отдачей и энергией, с первой и до последней минуты. В раздевалке все поддерживали друг друга, заряжали энергией. Я горжусь своей командой. Мы полностью выполнили план на игру — действовать осторожно и с максимальным напряжением.



Я сыграл на ноль в финале? Я не выделяю себя из команды, хоккей — это командный спорт. Да, мы не слишком удачно начали турнир, проиграв сборной России. Но мы прибавили и смогли взять золото. Невероятные ощущения. Извините, мне пора праздновать», — сказал Найт в эфире TSN.

Канада оставила все силы в матче с Россией? Американцы легко взяли золото МЧМ Сборная США выиграла у канадцев четвёртый финал подряд. «Кленовые» были не похожи сами на себя.

Нападающий сборной США Алекс Тюркотт, забивший первый гол в финальном матче, не скрывал своих радостных эмоций.



«Это самый важный гол в моей карьере. Невероятное чувство — выиграть золотую медаль. Это всё, на что я надеялся», — сказал Тюркотт.

Нападающий сборной США Коул Кофилд своеобразно описал предматчевую установку тренера.



«Каков был план на игру? Засесть у соперника посильнее в глотке. Думаю, нам это удалось. Хотелось бы сказать большое спасибо нашему лидеру Тревору Зеграсу. Этот парень из тех, кто меняет исход матча, решает судьбу. Никогда не видел ничего подобного, он просто мужик, который берёт всё на себя», — сказал Кофилд.



«Мы удивили их своей игрой под воротами в первых двух периодах. Канадцы не видели такой ожесточённой игры от других соперников на этом турнире. Мы забили по быстрому голу в первом и втором периоде, после этого включили закрытый режим и играли в обороне. Я хотел выиграть золото, счастлив, что мы это сделали, у нас такой классный коллектив», — резюмировал MVP турнира Тревор Зеграс.

США стали первой командой, которая так сопротивлялась Канаде

А что же канадцы? После финальной сирены они не скрывали слёз, а на пресс-конференции были немногословны — их комментарии были очень похожи на те, что говорили игроки сборной России после полуфинала.



«Что можно было сделать иначе? Забить. Мы не на такое начало рассчитывали, соперник повёл в счёте, а нам не получалось забить, хотя моменты были. Мы всё равно гордимся командой и тем, как она играла на турнире.



США не застали нас врасплох, мы знали, что это хорошая команда. Это хоккей. Они вышли на матч с бешеным настроем, сразу стали давить, здорово играли. Не говорю, что мы играли плохо, но они забили на два гола больше. Когда играешь за золото, всегда надо верить, особенно с такой особенной командой, как у нас. Мы показали хороший хоккей, выложились на максимум в третьем периоде, у нас было много шансов, но шайба не шла в ворота», — сказал защитник Боуэн Байрэм.

«Знаю, как помочь Аскарову. На следующем МЧМ вы бы увидели совсем другого вратаря» Илья Брызгалов разбирает поражение в полуфинале от Канады и признаётся, что хотел бы поработать с молодёжной сборной.

«Ужасно себя чувствую. Мы проиграли в матче за золото, это отстой. Наша команда не сталкивалась со сложностями до финала? Наша команда не раз сталкивалась со сложностями – мы сидели на карантине две недели, эту сложность мы преодолели. Мы играли здорово, потом нарвались на такую хорошую команду, но это не было первой сложностью, с которой нам пришлось столкнуться.



На третий период выходили с верой, что сможем сравнять счёт. У нас были хорошие моменты, но Найт сыграл здорово, отразил много бросков. Мы сделали много хорошего, иногда шайба заходит в ворота, иногда нет. Найт закрыл ворота на замок, но мы сделали всё, что могли.



Очень горжусь командой, мы провели вместе 53 дня – в отеле на сборах, бились каждый день, потом 19 дней на карантине по одиночке, никого не видя. Мы быстро сыгрались, играли быстро, выкладывались на полную, бились. Сегодня просто не сложилось», — отметил лучший бомбардир сборной Канады Дилан Козенс.



«Надо отдать должное США, они собранно действовали с шайбой и извлекли из этого максимум. Сделали подправление в первом голе, подкараулили отскок во втором. Когда играешь на этом уровне, когда в финале встречаются две сильные сборные, всё сводится именно к этому: шайба залетает от штанги, или после рикошета, или с добивания. В прошлом году мы оказались на правильной стороне, в этом – нет.



Горжусь ребятами. На 10-12 минут мы отошли от своего стиля, но если посмотреть по опасным моментам, то у нас было преимущество 6-3. Спенсер Найт сыграл хорошо, соперник здорово действовал в обороне. Но во второй половине матча шайба всё время была у нас. Счёт на табло, да, но если говорить о самоотдаче, о том, как мы бились, показали самое лучшее, я не могу не гордиться ребятами.



Действительно, США стали первой командой, которая так сопротивлялась, мы к этому не привыкли. Понадобилось время, чтобы к этому привыкнуть, после чего мы играли очень здорово. Но никто об этом не вспомнит», — подвёл итог наставник сборной Канады Андре Туриньи.