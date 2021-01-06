П. Ротенберг — о первом матче в сезоне: не ожидал, что будет настолько тяжело

Нападающий санкт-петербургского «Динамо» Павел Ротенберг, являющийся сыном председателя правления ФХР и члена совета директоров КХЛ Аркадия Ротенберга, поделился впечатлениями от первого матча в сезоне. Форвард восстанавливался после травмы.
«Соскучился ли по игре? Да, очень соскучился! Не ожидал, что будет настолько тяжело, чуть-чуть не привык к скоростям, а так мне всё очень понравилось.
Что испытал, когда удалился в непростой момент для команды? Предынфарктное состояние (смеётся). Я уже Денису Синягину всё сказал за его сейв, я побледнел, когда он тащил. Сказал ему, что хотел памятник поставить у себя дома (смеётся), слов нет.
Что ребята говорили в раздевалке? Меня много кто подбадривал: и партнёры по тройке снисходительно относились, потому что понимали, что для меня это первая встреча после операции, и капитан подбадривал. Мне из-за этого было гораздо легче», — приводит слова Ротенберга пресс-служба «Динамо».
Напомним, что санкт-петербургский клуб вчера, 5 января, обыграл «Молот-Прикамье» в матче регулярного чемпионата ВХЛ со счётом 2:0.
- 6 января 2021
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