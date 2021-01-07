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Капризов: со спокойной душой уехал из России в НХЛ. Давно был к этому готов

Капризов: со спокойной душой уехал из России в НХЛ. Давно был к этому готов
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от нового сезона.

«Ничего страшного, если в этом сезоне я не увижу 31 стадион всех клубов НХЛ, не прочувствую атмосферу матчей с фанатами. Надеюсь, такой опыт у меня впереди. А сейчас все находятся в одинаковых условиях. Все хотят поскорее играть в хоккей, и я в том числе. Скорее бы старт, пусть быстрее начнётся сезон! И очень жаль, что пока на трибунах не будет болельщиков. Когда играешь дома, то чувствуешь поддержку, и так играть легче.

Я со спокойной душой уехал из России в НХЛ. Потому что давно был к этому готов. Моя семья уже два года знала, что после окончания контракта с ЦСКА я уеду в любом случае. Так и получилось… Родители у меня живут в Новокузнецке. Надеюсь, в мире скоро всё решится с ковидом и они смогут спокойно прилетать ко мне в Америку, чтобы смотреть матчи.

Даже не знаю, буду ли нервничать в первом матче. Сейчас все мысли о тренировках. Но время очень быстро бежит. Вроде только прилетел, а уже через неделю стартует сезон. Пока я спокоен, но при дебюте не избежать нервов. Впрочем, через это проходят все», — приводит слова Капризова пресс-служба НХЛ.

Капризов тренируется в первом звене «Миннесоты» с Паризе и Бьюгстадом
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