Ларионов: сборную Финляндии нужно было отправлять домой в первом периоде

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче со сборной Финляндии.
«Трудно понять, почему такой ступор случился в атаке. Задача состояла в том, чтобы контролировать шайбу. Мы не должны гоняться за шайбой, мы должны её контролировать. Если смотреть на картинку, то в одном месте находятся четыре игрока в белой форме и один — в красной, но шайба приходит ему. Он подобрал и забросил шайбу. Потом получили двойное удаление, которое завершилось ещё одним голом.
Если говорить конкретно об атаке, то всё это сложно понять. Та же канадская команда в финале ничего не забила, хотя провела очень сильный турнир. Можно ссылаться на особенности молодёжного хоккея, на его непредсказуемость. Ребята, которые должны были забивать, оказались на голодном пайке. Шайба не шла в ворота. Тот же матч с Финляндией должны были выигрывать в первом периоде, после 1:0 была масса моментов, и нужно было отправлять эту сборную домой. К сожалению, этого не случилось», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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