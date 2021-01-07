«Локомотив» — СКА: опубликованы составы команд
«Локомотив» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 7 января, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив»:
Паскуале (Коновалов);
Рафиков — Охтамаа, Петерссон — Ткачёв — Коршков;
Черепанов — Марченко, Каюмов — Ландер — Пулккинен;
Баранцев — Осипов, Красковский — Алексеев — Беляев;
Мисюль, Берёзкин, Ильенко — Иванов — Коваленко.
СКА:
Самонов (Николаев);
Бенгтссон — Токранов, Ткачёв — Кемппайнен — Галимов;
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Белов — Хафизуллин, Тимкин — Цицюра — Кетов;
Дыбленко, Кукштель, Стрёмвалль — Аалтонен — Старков.
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