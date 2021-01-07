«Локомотив» — СКА: опубликованы составы команд

«Локомотив» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 7 января, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив»:

Паскуале (Коновалов);

Рафиков — Охтамаа, Петерссон — Ткачёв — Коршков;

Черепанов — Марченко, Каюмов — Ландер — Пулккинен;

Баранцев — Осипов, Красковский — Алексеев — Беляев;

Мисюль, Берёзкин, Ильенко — Иванов — Коваленко.

СКА:

Самонов (Николаев);

Бенгтссон — Токранов, Ткачёв — Кемппайнен — Галимов;

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Белов — Хафизуллин, Тимкин — Цицюра — Кетов;

Дыбленко, Кукштель, Стрёмвалль — Аалтонен — Старков.