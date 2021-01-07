Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Минское «Динамо» в гостях разгромило рижан, забросив 6 шайб

Минское «Динамо» в гостях разгромило рижан, забросив 6 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 6:2 (3:1, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Одним из главных героев встречи стал форвард минчан Шейн Принс, оформивший дубль. По два очка в составе победителей набрали Павел Варфоломеев (1+1), Райан Спунер (0+2) и Бреннан Менелл (0+2). У рижан шайбы забросили Рихард Букартс и Микс Индрашис.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья победа белорусского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» 9 января дома встретится с ярославским «Локомотивом», а минское «Динамо» 9 января в гостях с московскими одноклубниками.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2021, четверг. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 6
Динамо Мн
Минск
0:1 Фальковский (Усов, Демков) – 00:37' (5x5)   0:2 Соловьёв – 07:01' (5x5)   1:2 Букартс (Букартс, Скарлетт) – 10:08' (5x4)   1:3 Принс (Спунер, Менелл) – 15:44' (5x4)   1:4 Варфоломеев (Протас, Альмквист) – 25:08' (5x4)   1:5 Принс (Спунер, Менелл) – 34:50' (5x4)   1:6 Ерёменко (Варфоломеев) – 47:39' (5x5)   2:6 Индрашис (Якс, Дарзиньш) – 53:34' (5x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021