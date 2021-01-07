Минское «Динамо» в гостях разгромило рижан, забросив 6 шайб

Минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 6:2 (3:1, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
Одним из главных героев встречи стал форвард минчан Шейн Принс, оформивший дубль. По два очка в составе победителей набрали Павел Варфоломеев (1+1), Райан Спунер (0+2) и Бреннан Менелл (0+2). У рижан шайбы забросили Рихард Букартс и Микс Индрашис.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третья победа белорусского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» 9 января дома встретится с ярославским «Локомотивом», а минское «Динамо» 9 января в гостях с московскими одноклубниками.
- 7 января 2021
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