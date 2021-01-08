Сборная Дании не хочет ехать на ЧМ-2021, если он пройдёт в Минске

Директор датского хоккейного союза Ульрик Ларсен сообщил, что сборная Дании не хочет ехать на ЧМ-2021, если он состоится в Минске.
«Мы не хотим, чтобы наша сборная по хоккею выступала на чемпионате мира в Минске. Мы хотим, чтобы чемпионат мира прошел в другой стране. Будет сложно, если Дании придется отказаться от финального раунда как единое государство. Но я уверен, что у четырёх северных стран очень похожие взгляды на происходящие вещи. И тогда международной федерации становится труднее не заметить то, что происходит. Но пока мы только сказали ИИХФ, что они должны найти решение. Они организаторы чемпионата мира и знают нашу позицию», — приводит слова Ларсена Dr.dk.
Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что ИИХФ приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Беларуси. Есть вариант, что чемпионат мира пройдёт только в Риге. Возможно также, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава. Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.
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