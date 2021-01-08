Михайлов: игроки хвалят Ларионова, а он доволен ими. Всё отлично, но где результат?

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о выступлении молодёжной сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне, где она осталась без медалей, заняв четвёртое место.

«Интересны оценки не людей со стороны, а тех, кто, что называется, владеет материалом и в курсе всех внутренних событий. Поэтому с нетерпением жду детального анализа прежде всего от тренерского штаба. Насколько знаю, в ближайшие дни в ФХР пройдёт совещание, на котором появится какая-то конкретика. А пока в основном гадания и версии со стороны.

Честно скажу, меня немного удивляют слова игроков и Ларионова. В них игроки хвалят тренера, а тот в свою очередь доволен игроками. Вроде бы всё отлично, но возникает вопрос: если все всеми довольны, то где результат? Поэтому я надеюсь, что хотя бы во время внутреннего обсуждения игры сборной на чемпионате мира тренерский штаб даст хоть какую-то конкретику. Только тогда это будет профессиональный разговор.

Повторюсь, здесь нужны не наши догадки, а факты и детали со стороны представителей сборной. Если вам интересен мой взгляд со стороны, то у молодёжной сборной в Эдмонтоне возникли проблемы во всех ключевых ситуациях – игре под воротами, скорости, силовой борьбе, поддержке защитниками форвардов и форвардов защитниками, то есть в компактности. В принципе корни всех этих проблем уходят как раз в недостаточное функциональное состояние», – цитирует Михайлова Russia-Hockey.