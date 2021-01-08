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Один из лидеров «Рейнджерс» Мика Зибанеджад должен восстановиться к старту нового сезона

Один из лидеров «Рейнджерс» Мика Зибанеджад должен восстановиться к старту нового сезона
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад по-прежнему отсутствует в тренировочном лагере. Причины этого не называются. При этом главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн уверен, что Зибанеджад будет в строю к 15 января, когда команда из Нью-Йорка проведёт первый матч в новом сезоне.

«Мы ожидаем, что он скоро вернётся в строй. Я бы описал его состояние как «в течение ближайших дней». Всё указывает на то, что Мика будет готов к матчу открытия. Повторюсь, мы уверены, что он успеет подготовиться за оставшееся время. Я бы волновался гораздо больше, если бы до старта чемпионата оставалось меньше времени», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

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