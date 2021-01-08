«Ак Барс» — «Трактор»: стали известны составы команд
«Ак Барс» и челябинский «Трактор» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 8 января в Казани. Начало встречи — 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов),
Мёрфи — Викстранд, Доус — Да Коста — Воронков;
Яруллин — Рукавишников, Галиев — Любимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Песонен — Фисенко — Комков;
Юдин — Лямкин, Лукоянов — Глухов — Дыняк.
«Трактор»:
Федотов (Вилл);
Пилут – Манухов, Калинин– Бывальцев– Оберг;
Бэйлен – Телегин, Кравцов – Седлак– Гика;
Бодров – Карпухин, Основин– Ильин – Майоров;
Огурцов — Шварёв, Авцин — Карлин — Косов.
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