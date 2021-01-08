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ЦСКА — «Нефтехимик»: Марио Кемпе оформил хет-трик

ЦСКА — «Нефтехимик»: Марио Кемпе оформил хет-трик
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве принимает нижнекамский «Нефтехимик». Идёт третий период, счёт — 6:1.

Во втором периоде три шайбы забросил шведский форвард «армейцев» Марио Кемпе. Этот хет-трик стал первым для нападающего в сезоне. В 31 матче регулярки он набрал 20 (10+10) очков при показателе полезности «+12».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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