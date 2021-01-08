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ЦСКА дома разгромил «Нефтехимик», забросив 6 шайб

ЦСКА дома разгромил «Нефтехимик», забросив 6 шайб
Хоккей / КХЛ 0
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ЦСКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «армейцев» Марио Кемпе, который оформил хет-трик. Три очка в составе победителей набрал Брендан Лайпсик (1+2). Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил 28 бросков. Единственный гол у «Нефтехимика» забил Тимур Шарифьянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась трёхматчевая серия побед нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится со СКА в «армейском» дерби, а «Нефтехимик» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 10 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2021, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Телегин (Юртайкин, Блажиевский) – 04:56' (5x5)   2:0 Юртайкин (Рыков, Киселевич) – 26:06' (5x5)   3:0 Кемпе (Лайпсик, Блажиевский) – 27:27' (5x5)   3:1 Шарифьянов (Шиксатдаров) – 27:53' (5x5)   4:1 Кемпе (Лайпсик, Сошников) – 36:37' (5x4)   5:1 Кемпе – 39:02' (5x5)   6:1 Лайпсик (Гилмор, Сошников) – 46:15' (5x4)
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