ЦСКА дома разгромил «Нефтехимик», забросив 6 шайб

ЦСКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Одним из главных героев встречи стал форвард «армейцев» Марио Кемпе, который оформил хет-трик. Три очка в составе победителей набрал Брендан Лайпсик (1+2). Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил 28 бросков. Единственный гол у «Нефтехимика» забил Тимур Шарифьянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, прервалась трёхматчевая серия побед нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится со СКА в «армейском» дерби, а «Нефтехимик» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 10 января.
- 8 января 2021
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