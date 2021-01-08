«Витязь» обыграл ХК «Сочи» в домашнем матче КХЛ
«Витязь» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) в пользу подопечных Михаила Кравца.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Витязя» Маттиас Теденбю, который забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Три очка в составе победителей набрал Каспарс Даугавиньш (1+2), два — в активе Даниила Пыленкова (0+2). У «Сочи» отличились Игорь Руденков и Никита Седов.
Это третье кряду поражение южан. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Сочи» в Череповце — с местной «Северсталью». Обе встречи состоятся 10 января.
КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2021, пятница. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Теденбю (Даугавиньш, Пыленков) – 03:21' (5x5) 2:0 Даугавиньш (Дэнфорт, Теденбю) – 16:06' (5x4) 2:1 Руденков (Шмелёв, Точицкий) – 20:51' (5x5) 3:1 Гребенщиков (Моисеев) – 21:09' (5x5) 4:1 Теденбю (Даугавиньш) – 26:11' (5x5) 4:2 Седов (Колготин, Глотов) – 35:38' (5x5)
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