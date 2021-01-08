«Витязь» обыграл ХК «Сочи» в домашнем матче КХЛ

«Витязь» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) в пользу подопечных Михаила Кравца.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Витязя» Маттиас Теденбю, который забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Три очка в составе победителей набрал Каспарс Даугавиньш (1+2), два — в активе Даниила Пыленкова (0+2). У «Сочи» отличились Игорь Руденков и Никита Седов.

Это третье кряду поражение южан. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Сочи» в Череповце — с местной «Северсталью». Обе встречи состоятся 10 января.