КХЛ оштрафовала нападающего «Барыса» Кёртиса Валка

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Континентальная хоккейная лига оштрафовала нападающего казахстанского «Барыса» Кёртиса Валка, сообщается на официальном сайте организации.

«Автомобилист» — «Барыс». Время – 55:11. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Кёртиса Валка по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.