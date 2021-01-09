«Питтсбург» отменил тренировку из-за потенциального воздействия коронавируса

Команда Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пинвингз» отменила тренировку и двусторонний матч, которые должны были состояться сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».



Отмечается, что такое решение принято из осторожности из-за потенциального воздействия коронавируса.



Напомним, 8 января у шестерых игроков и двух сотрудников «Даллас Старз» подтвердились положительные результаты тестов на COVID-19. В качестве меры предосторожности учебные помещения клуба в течение нескольких дней будут закрыты. НХЛ пересмотрит расписание регулярного чемпионата для «Далласа». Ожидается, что команда не сможет открыть сезон до вторника, 19 января.



Кроме того, «Коламбус Блю Джекетс» из-за предосторожности и в соответствии с протоколами НХЛ по COVID-19 не допустил ряд игроков к запланированной тренировке.

У шестерых игроков «Далласа» обнаружен коронавирус, НХЛ пересмотрит расписание для клуба