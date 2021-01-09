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Нападающий «Вашингтона» попал в список карантина. Он пропустит старт сезона

Нападающий «Вашингтона» попал в список карантина. Он пропустит старт сезона
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл попал в протокол карантина Национальной хоккейной лиги, сообщает журналист Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере». Он пропустит старт сезона.

Отмечается, что Макмайкл находится в Вашингтоне. Скорее всего, он не сможет потренироваться с «Кэпиталз» до того, как команда отправится на выездную серию из 4 матчей. Хоккеисты «Вашингтона» надеются на скорое возвращение в строй 19-летнего нападающего.

Макмайкл завоевал серебро на МЧМ-2021 в составе сборной Канады.

Напомним, Макмайкл был задрафтован «Вашингтоном» в первом раунде под общим 25-м номером в 2019 году. В июле того же года подписал трёхлетний контракт, но за «Кэпиталз» в НХЛ ещё не дебютировал. Прошлый сезон канадец выступал в ОХЛ за «Лондон Найтс».

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