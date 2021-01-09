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Шат-аут Ерёменко помог московскому «Динамо» прервать серию из двух поражений

Шат-аут Ерёменко помог московскому «Динамо» прервать серию из двух поражений
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2021, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Миронов (Тарасов, Ефремов) – 03:17' (5x4)   2:0 Муранов (Игумнов) – 29:59' (5x5)

На 4-й минуте матча Андрей Миронов открыл счёт, реализовав численное большинство. Очки за результативные передачи получили Даниил Тарасов и Владислав Ефремов. на 30-й минуте встречи Иван Муранов с передачи Ивана Игумнова увеличил преимущество москвичей. Голкипер бело-голубых Александр Ерёменко оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующую встречу московское «Динамо» проведёт дома 12 января с подольским «Витязем». Минчане 11 января примут магнитогорский «Металлург».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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