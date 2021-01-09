Шат-аут Ерёменко помог московскому «Динамо» прервать серию из двух поражений

Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
На 4-й минуте матча Андрей Миронов открыл счёт, реализовав численное большинство. Очки за результативные передачи получили Даниил Тарасов и Владислав Ефремов. на 30-й минуте встречи Иван Муранов с передачи Ивана Игумнова увеличил преимущество москвичей. Голкипер бело-голубых Александр Ерёменко оформил шат-аут.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующую встречу московское «Динамо» проведёт дома 12 января с подольским «Витязем». Минчане 11 января примут магнитогорский «Металлург».
- 9 января 2021
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