Миронов: нельзя весь период играть в меньшинстве

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов подвёл итоги встречи с минскими одноклубниками (2:0).



«Хочется поздравить всех болельщиков с нужной победой, потому что первые два матча в новом году провели неважно. Нужно было побеждать сегодня. К тому же это был исторический матч, посвящённый 15-летию победы в Кубке европейских чемпионов. Это очень важная и значимая дата для всего «Динамо».



Да, на самом деле это был один из тех матчей в сезоне, где мы больше всего наудалялись. Потренировали меньшинство. Нужно исправляться. Слава богу, что Ерёменко всё подтащил и засушил матч. Нельзя столько удаляться и весь период играть в меньшинстве. Это просто недопустимо, потому что плей-офф уже не за горами.



Играть дома – это хорошо. К сожалению, нельзя собирать полный дворец, но я уверен, что наши болельщики будут заполнять стадион на столько, на сколько это возможно. Очень приятно дома при своих трибунах», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шат-аут Ерёменко помог московскому «Динамо» прервать серию из двух поражений