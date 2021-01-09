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Капризов забил красивый гол и отдал передачу в двусторонней игре «Миннесоты»

Капризов забил красивый гол и отдал передачу в двусторонней игре «Миннесоты»
Хоккей / НХЛ 0
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» провёл двусторонний матч. «Зелёные» победили «белых» со счётом 2:1. Одним из лучших игроков в составе победителей стал российский форвард Кирилл Капризов, который забил красивый гол и отдал результативную передачу на Зака Паризе.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Напомним, 23-летний россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка, при этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.

Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.

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