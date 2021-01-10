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Ковальчук повздорил с Голдобиным, судья успокаивал. Фото с матча «Авангард» — «Металлург»

«Авангард» — «Металлург» Мг — 4:2
Ковальчук повздорил с Голдобиным, судья успокаивал. Фото с матча «Авангард» — «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0
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Вчера, 9 января, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 15-й минуте матча Денис Зернов открыл счёт, реализовав численное большинство. На 17-й минуте Рид Буше увеличил преимущество омичей. Одно очко за результативные передачи набрали Илья Ковальчук и Кирилл Семёнов. За 17 секунд до конца периода Ковальчук довёл счёт до крупного. На 34-й минуте Андрей Чибисов отыграл одну шайбу. На 50-й Егор Мартынов сократил отставание до минимума. На последней минуте в пустые ворота забросил Корбан Найт.

Следующую встречу «Авангард» проведёт 13 января в Балашихе с нижегородским «Торпедо». «Металлург» 11 января в Минске сыграет с местным «Динамо».

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Металлург» Мг — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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