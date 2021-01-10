Александр Ерёменко стал третьим голкипером в истории КХЛ с 60 матчами на «0»

Вчера, 9 января, московское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Голкипер Александр Ерёменко отразил 28 бросков и оформил третий шат-аут в нынешнем сезоне. Сухой матч стал для него 60-м в КХЛ (46 в регулярках и 14 в плей-офф). Таким образом 40-летний Ерёменко стал третьим вратарём в истории КХЛ, достигшим этой отметки.

Ранее это удавалось сделать Василию Кошечкину (82, 70+12) и Илье Сорокину (60, 44+16). Примечательно, что по шат-аутам в регулярных чемпионатах Ерёменко (46) вышел на второе место в КХЛ, превзойдя результат Константина Барулина (45). Впереди только Кошечкин (70).