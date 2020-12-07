Ерёменко переписывает историю московского «Динамо», а Мозякин и Дацюк всё ещё ключевые фигуры для «Магнитки» и «Автомобилиста».

Есть ещё порох в пороховницах. Как играют шесть главных ветеранов КХЛ в этом в сезоне

Рассказываем о шести самых взрослых хоккеистах, играющих заметную роль в своих командах в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021.

Павел Дацюк, 42 года 3 месяца («Автомобилист»)

Статистика в этом сезоне: 23 (7+16) очков в 25 матчах



42-летний Павел Дацюк начал нынешний сезон абсолютно феноменальным образом. Легендарный нападающий набирал очки в 11 матчах из 12 на старте регулярного чемпионата. Звено Павла доминировало в атаке и демонстрировало невероятную надёжность и при игре в обороне – на протяжении долгого времени «Автомобилист» не пропускал ни одной шайбы в равных составах, когда Дацюк находился на льду. В середине октября Павел занимал второе место в списке бомбардиров КХЛ, уступая только своему партнёру по звену Алексею Макееву.

Дацюк — главная звезда КХЛ прямо сейчас. В 42 года он продолжает творить на льду Самый титулованный хоккеист лиги набрал мощный ход. Похоже, это только начало.

К сожалению, травмы в этом сезоне снова не обошли Павла со стороной. В матче с «Северсталью» Дацюк сломал палец на ноге, неудачно сблокировав бросок. Многоопытный форвард выбыл из строя на месяц, а после возвращения в строй его результативность заметно снизилась. Впрочем, в последнее время кризис одолевает весь «Автомобилист». Команда Билла Питерса проиграла восемь матчей кряду, что является повторением клубного антирекорда в КХЛ.

Дацюк набрал 23 очка в 22 матчах сезона. За 43 встречи прошлой «регулярки» — 22 очка

Александр Ерёменко, 40 лет 7 месяцев («Динамо» Москва)

Статистика в этом сезоне: 14 матчей, КН 2,34; 91,9% ОБ, один матч на «ноль»



Уже невозможно пересчитать по пальцам обеих рук сколько раз ставили крест на карьере Александра Ерёменко. В очередной раз легендарного голкипера начали провожать на пенсию на прошлой неделе, когда бело-голубые выменяли из «Авангарда» Эмиля Гарипова. Казалось бы, что во вратарской бригаде «Динамо» всё стало ясно – Гарипов будет бороться за пост первого номера с Иваном Бочаровым, а Ерёменко тихо и спокойно досидит сезон на трибунах. Однако 40-летний голкипер в очередной раз не намерен сдаваться.

40-летний Ерёменко остался в «Динамо». Великий вратарь в погоне за вечным рекордом Александр Ерёменко – главный игрок в российской истории «Динамо». В минувшем сезоне он снова всё доказал.

По забавному и удивительному стечению обстоятельств, именно минувшая неделя (сразу после перехода Гарипова) и стала лучшей в этом сезоне для Ерёменко. Сначала Александр выдал прекрасный матч в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом» (7:2), а следом в эффектном стиле «засушил» в Уфе и «Салават Юлаев» (3:0). Ерёменко сравнялся с Егором



Подомацким по числу матчей на ноль в составе одного клуба в истории чемпионатов России и СССР. Александр провёл 62 матча на ноль за московское «Динамо», тогда как Подомацкий столько же раз оставлял в неприкосновенности ворота «Локомотива». Неудивительно, что КХЛ даже признала Ерёменко лучшим голкипером минувшей недели во всей лиге.

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В последние годы голкиперу сильно помогает философское отношение к делу. Александр получает истинное наслаждение от каждого дня в любимой профессии и особо не заморачивается насчёт своей роли в родном клубе. Он спокойно воспринимает все решения тренерского штаба и не вносит негатива в раздевалку. Наоборот, многоопытный голкипер готов всегда прийти на выручку молодым сменщикам, когда того потребует ситуация. В своём следующем матче Ерёменко побьёт очередной рекорд московского «Динамо», став самым взрослым хоккеистом за всю историю бело-голубых.

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Александр Попов, 40 лет 3 месяца (ЦСКА)

Статистика в этом сезоне: 6 (2+4) очков в 19 матчах



40-летний Попов играл за «Авангард» ещё с нынешним главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным. Сейчас российский форвард является одним из ключевых хоккеистов в раздевалке «армейской» команды. На протяжении большей части карьеры Александр не отличался невероятными бомбардирскими показателями, но полезность хоккеиста для команды далеко не всегда определяется количеством голов и передач.

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Попов относится к числу тех хоккеистов, которым не стоит смотреть в паспорт. Александр – невероятно работоспособный, честный по отношению к хоккею и неприхотливый при выборе партнёров на льду нападающий, не утративший с возрастом свою актуальность. Для КХЛ у него по-прежнему всё в порядке со скоростью и пониманием игры, вдобавок к этому Попов на протяжении всей карьеры был блестящим универсалом. Он может как дополнить лидерское звено команды, так и отпахать в нижних тройках или закрыть меньшинство.

Данис Зарипов, 39 лет 8 месяцев («Ак Барс»)

Статистика в этом сезоне: 13 (4+9) очков в 16 матчах



Самый титулованный хоккеист в истории КХЛ в текущей регулярке демонстрирует довольно солидную статистику для своего возраста – 39-летний форвард идёт по графику 0,81 очка за матч. При этом Данис также не смог избежать заражения коронавирусом. Опытный форвард пропустил полтора месяца из-за проблем со здоровьем.

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«У нас заразилось 12 человек. Хорошо, что болезнь прошла в лёгкой форме. С другой стороны, получилось так, что уже после болезни, когда приступил к работе, нужно было набирать форму, и получилось, что организм нагрузили. После этого появился сильный кашель и дошло до того, что мне решили дать ещё паузу», – сказал Зарипов в интервью «Татар-информ».



Одним из главных факторов, мотивирующих Зарипова продолжать карьеру, является желание сыграть в профессиональной команде вместе с сыном. 17-летний Зарипов-младший в ноябре подписал контракт с казанским клубом сроком до конца сезона-2021/2022 и будет играть в системе «Ак Барса». Учитывая трепетное отношение казанского клуба к своим легендам, можно практически не сомневаться, что руководство «Ак Барса» пойдёт навстречу «Капитану Татарстан».

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Алексей Семёнов, 39 лет 7 месяцев («Салават Юлаев»)

Статистика в этом сезоне: 2 (0+2) очка в 27 матчах при показателе полезности «-3»



39-летний защитник Семёнов в прошлом сезоне являлся больше игроком ротации в уфимской команде, нежели стабильным игроком основного состава. В регулярке Алексей появился на льду всего в 37 матчах. Однако в межсезонье «Салават» расстался с габаритным защитником Михаилом Пашниным, в результате чего роль Семёнова немного изменилась.

В отсутствии Пашнина Семёнов должен был закрыть роль жёсткого игрока обороны. Алексей никогда не даст в обиду своих одноклубников, проведёт воспитательную беседу практически с любым оппонентом, жёстко припечатает к борту расслабившегося нападающего и сорвёт атаку, а при необходимости легко обнажит кулаки для драки.



При всех своих плюсах очевидны и минусы опытного защитника. С возрастом Семёнов окончательно утратил скорость, что порой приводит к удалениям на ровном месте. Алексей занимает второе место в уфимской команде по количеству штрафного времени, уступая только Дмитрию Кугрышеву. Только нападающий «выбился» в лидеры за счёт удаления до конца матча, полученного во встрече с «Куньлунь Ред Старом», тогда как Семёнов в основном собирает двухминутные удаления.

Сергей Мозякин, 39 лет 5 месяцев («Металлург» Мг)

Статистика в этом сезоне: 12 (6+6) очков в 19 матчах



Эпопея с подписанием нового контракта между «Металлургом» и Сергеем Мозякиным была одной из самых интересных историй в межсезонье. Сначала стороны активно сжигали мосты, сверкая громкими заявлениями в прессе, а затем активно шли на сближение позиций. В итоге клуб и представители хоккеиста сумели достичь необходимого компромисса. Своей игрой в нынешнем сезоне 39-летний Мозякин доказывает, что уральский клуб не ошибся в продлении соглашения с ним.



Лучший матч в чемпионате-2020/2021 Сергей провёл в матче с «Нефтехимиком». На тот момент «Магнитка» потерпела пять поражений на семиматчевом отрезке сезона, а единственная победа в основное время была одержана 1 ноября – дома над «Трактором» (4:1). Домашнее поражение во встрече с одним из аутсайдеров КХЛ могло повлечь за собой перестановки на тренерском мостике «Металлурга», однако Мозякин взял игру на себя, выдал роскошный концерт и помог команде совершить яркий камбэк.

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Лучший бомбардир КХЛ (909 очков в 812 матчах) исправно пополняет бомбардирскую копилку и постепенно приближается к тому, чтобы стать первым «тысячником» в истории лиги. От заветной цели Сергея отделяет ещё целая пропасть в виде 91 балла, но Мозякин не спешит вешать коньки на гвоздь. Пример Дацюка показывает, что 39 лет – это ещё далеко не финал карьеры.