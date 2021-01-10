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Тихановская — о ЧМ: большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Тихановская — о ЧМ: большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обсудила варианты переноса ЧМ-2021 из Минска главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

«Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнёров в этом», – приводит слова Тихановской её пресс-служба в телеграм-канале.

По данным Тихановской, в поддержку переноса или бойкота уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент ИИХФ Калерво Куммола, депутаты Бундестага и Конгресса США. Отмечается, что Тихановская поднимала вопрос бойкота на встречах с министрами иностранных дел Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии и представителями Швейцарии.

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