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Гол Анттилы помог «Йокериту» обыграть «Автомобилист» в Екатеринбурге

Гол Анттилы помог «Йокериту» обыграть «Автомобилист» в Екатеринбурге
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Йокерита» Марко Анттила. Голкипер финского клуба Янис Калниньш отразил 26 бросков. В составе «Автомобилиста» голы на счету Алексея Макеева и Павла Дацюка. Голкипер уральцев Якуб Коварж совершил 24 сейва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это третий проигрыш екатеринбургского клуба в последних четырёх матчах. Завтра, 11 января, команды вновь встретятся в Екатеринбурге. Начало матча — в 17:00 мск.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Скленичка (Шрёдер, Пудас) – 21:01' (5x5)   1:1 Макеев (Голышев, Белоусов) – 22:52' (5x4)   2:1 Грант (Йоэнсуу, О'Нилл) – 23:42' (5x5)   2:2 Дацюк (Арзамасцев) – 48:08' (5x5)   3:2 Анттила (Лёв) – 56:07' (5x5)
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