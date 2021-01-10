Гол Анттилы помог «Йокериту» обыграть «Автомобилист» в Екатеринбурге

Финский «Йокерит» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Йокерита» Марко Анттила. Голкипер финского клуба Янис Калниньш отразил 26 бросков. В составе «Автомобилиста» голы на счету Алексея Макеева и Павла Дацюка. Голкипер уральцев Якуб Коварж совершил 24 сейва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это третий проигрыш екатеринбургского клуба в последних четырёх матчах. Завтра, 11 января, команды вновь встретятся в Екатеринбурге. Начало матча — в 17:00 мск.