Зарипов: во многих моментах с судьями не согласен, а что сделать? Такова их квалификация

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:7).

«Все видели, что у нас игра не получилась. Особенно третий период, он решил исход матча. Первые 40 минут были равные, нас подвели удаления. Надеюсь, зрителям понравился хоккей, атакующий, много моментов и голов.

Почему были проблемы с дисциплиной? Проблемы разные. Где-то грубость появляется, дисциплина когда-то может хромать. Сейчас не скажешь, что кто-то виноват. Сегодня так случилось, будем разбираться. Я не вижу ничего страшного в такой игре.

Мы судей можем как топить, так и возносить. Всю карьеру я старался с ними ругаться, хвалить, что-то делать. Они сами решения принимают, его не меняют. Во многих моментах я с арбитрами не согласен, а что сделать? Такова квалификация наших судей, но это относится далеко не ко всем", – приводит слова Зарипова «ГорОбзор.Ру».