Уфимцы покуражились в большинстве, а великолепный Хартикайнен оформил первый покер в карьере.

«Ак Барс» шёл на рекорд, но попал под каток! «Салават» смял Казань в дерби, забив 7 голов

«Зелёное дерби» — пожалуй, самое острое и принципиальное противостояние в КХЛ, не утрачивающее актуальности с течением времени. В уфимской и казанской командах меняются руководители, тренеры, хоккеисты, но татаро-башкирская ледовая битва цепляет любых её участников и вызывает повышенный интерес даже у нейтральных болельщиков. Потому что матчи между «Салаватом» и «Ак Барсом» — это всегда огонь, веселье и непредсказуемость.

В нынешнем сезоне казанцы выиграли оба домашних «зелёных дерби» и в Уфу пожаловали в статусе фаворита. Если, конечно, предполагать, что в таких матчах можно оперировать такими категориями. Но «Ак Барс» действительно очень хорош в последнее время: с начала декабря у казанцев 10 побед в 10 матчах, при этом 9 раз успех достигнут в основное время. Подопечные Дмитрия Квартальнова захватили лидерство в общей таблице КХЛ, переписали клубный рекорд по длине победной серии в регулярках (предыдущий был равен 8 матчам) и повторили достижение по количеству викторий подряд в КХЛ, учитывая игры плей-офф. Словом, успех в Уфе означал бы, что «Ак Барс» обновляет абсолютный рекорд франшизы в КХЛ по выигранным матчам подряд.

«Ак Барс» одолел «Трактор» по буллитам и продлил победную серию до 10 матчей

Что касается «Салавата», то уфимцы, конечно, похвастать такой стабильностью не могут, но в целом по сезону «юлаевцы» идут неплохо. Занимают четвёртое место в конференции и заочно сражаются с «Авангардом» за лидерство в дивизионе Чернышёва. А может быть и не сражаются вовсе: «Салават» давно славится своим легкомысленным отношением к регулярке, и в большинстве матчей старается получать удовольствие от хоккея, не думая о турнирных раскладах.

От «зелёного дерби» всегда стоит ждать зрелищности, особенно, если матчи проходят в Уфе. И отчётная встреча не подвёла. В первом же периоде мы увидели качельный хоккей на встречных курсах и без средней зоны, а также четыре заброшенные шайбы. «Салават» начал активнее, кружил по владениям Тимура Билялова, но на 4-й минуте пропустил от Да Косты. Француз в эпизоде успел воткнуться силовым приёмом в Панина, открыться под передачу на пятачок, а затем филигранно объехать уфимских защитников и вратаря и завезти шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

Гол Да Косты — предвестник продолжения успешной серии «Ак Барса». Француз ведь набирал очки в каждом из 10 предыдущих победных матчей казанцев. Но вряд ли болельщики «барсов» успели подумать об этой приятной закономерности, так как «Салават» быстро отыгрался: Кадейкин реализовал большинство с передачи Хартикайнена. Дали Александру пространство на пятачке и тот оформил 40-й гол уфимцев в сезоне при реализации лишнего — больше только у «Авангарда».

«Салават» забил 40-й гол в большинстве за сезон, больше только у «Авангарда»

На 13-й минуте хозяева площадки вышли вперёд. Джефф Плэтт потолкался с Дмитрием Юдиным в районе синей линии, пока игра шла в другой зоне, но после единоборства казанский защитник побежал меняться, а уфимский нападающий остался на льду, получил классный пас от Павла Коледова и поймал «Ак Барс» на пересменке. Казанские полевые сыграли не слишком удачно, но и Билялов пропустил не самый сложный бросок с дальней дистанции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

2:1 в пользу «Салавата», но уже через три с небольшим минуты счёт опять сравнялся. «Ак Барсу» удалась контратаку, на острие которой довольно неожиданно оказался Андрей Педан. Защитник не растерялся в нестандартной для себя ситуации и броском в домик переиграл Метсолу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

Хоккей на «Уфа-Арене» шёл роскошный, топовый. И не было никаких сомнений, что в дальнейшем команды не сбавят ход и продолжат радовать зрителей высококачественным зрелищем.

Андрей Педан, забив гол, мог стать героем концовки первого периода, но в итоге стал антигероем начала второго. За две с небольшим минуты до сирены на первый перерыв казанский защитник неаккуратно сыграл клюшкой и рассёк лицо Глебу Кузьмину, получив двойной малый штраф. С первой частью наказания Педану казанцы справились, но после паузы получили гол из раздевалки. «Салават» опять здорово начертил в большинстве, и Хартикайнен прервал своё голевое молчание, пробив Билялова с пятака.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В середине периода уже «Ак Барс» получил возможность впервые в матче разыграть лишнего — удалился Михаил Науменков. «Салават», одна из худших команд КХЛ по игре в меньшинстве, достойно держал оборону, но всё-таки пропустил уже в тот момент, когда формально находился в полном составе. Тревор Мёрфи вырезал фантастический поперечный пас на Зарипова, и капитан казанцев не мог не забить в этом эпизоде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном "твиттере" «Ак Барса».

3:3, и команды не думали закрываться. «Салават» и «Ак Барс» по-прежнему легко проходили среднюю зону, играючи доводили атаки до бросков, не стеснялись играть жёстко. Под занавес периода досталось Артёму Лукоянову, который вылез на пятак, но опустил голову и попал под мощный хит Евгения Бирюкова. Казанский нападающий сначала корчился на льду, но сумел подняться самостоятельно и, к счастью, избежал травмы. Судьи же совершенно справедливо оставили эпизод без внимания, хоть Лукоянов и недоумевал со скамейки запасных. Но третий период, где, возможно, должен был быть решён исход матча, команды начали в равных составах.

Впрочем, уже на 3-й минуте отрезка эта диспозиция изменилась — Даниил Журавлёв схватил необязательное удаление за подножку в средней зоне. А уфимцы, недолго думая, снова реализовали лишнего! На этот раз обошлось без розыгрыша: Маннинен с левого фланга прибилизился к воротам, бросил, Билялов отбил, но шайба угодила в руку Педану и предательски отрикошетила в створ. Автогол казанского защитника, и 4:3 в пользу «Салавата».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Быстро отыграться, согласно правилам этого матча, казанцам не удалось, а через 5 минут уфимцы забросили ещё одну шайбу. Это был гол имени Хартикайнена! Финский лидер «юлаевцев» сначала элегантно обманул у борта двух защищающихся игроков «Ак Барса», продвинулся к воротам, прострелил, попал в ногу Фисенко, сам же подобрал шайбу и направил её мимо слегка растерявшегося Билялова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Ак Барс» был бы рад броситься в погоню, но после второго гола Хартикайнена казанцы стали хватать одно удаление за одним. Причём предъявить какие-то претензии к судьям вряд ли можно было — подопечные Квартальнова раз за разом высоко задирали клюшки и били юлаевцев по лицу, вынуждая арбитров отправлять их в штрафной бокс.

Ну а «Салават» в этот вечер был решительно настроен карать соперника за грубость, и в большинстве напоминал каток. На 57-й минуте двойное удаление Да Косты (француз к опасной игре высоко поднятой добавил неспортивное поведение) реализовал Хартикайнен. А через 40 секунд невероятный уфимский финн оформил покер, забив пятый гол уфимцев в большинстве в этом матче!

Кадейкин был на льду при 12 из 17 последних голов «Салавата», Хартикайнен — 11

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

7:3! «Ак Барс» проиграл «зелёное дерби», поплатившись за грубость своих хоккеистов, и прервал впечатляющую победную серию. А «Салават» подарил своим болельщикам очередное яркое зрелище и в очередной раз продемонстрировав мощь своей атаки, буквально смяв принципиального соперника в третьем периоде.