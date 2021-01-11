Калинин: каждое поражение делает «Трактор» сильнее

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин подвёл итоги встречи с «Торпедо» (2:3).



«Мы знали, что «Торпедо» играет в таком стиле. Разбирали их матчи, готовились к такому характеру встречи. По большей части это удалось. Старались нейтрализовать их контратаки и побольше находиться в зоне атаки. Не совсем удалось создавать трафик перед воротами соперника, и бросать надо было больше.



Не считаю, что пятое поражение подряд должно сильно влиять на команду. Каждое поражение делает нас сильнее. У нас был период в этом сезоне, когда мы выиграли девять из десяти матчей с сильными командами. Сейчас есть трудности, которые, я считаю, пойдут нам на пользу перед плей-офф. По самоотдаче мы не уступаем никому. Все играют друг за друга. Это принесёт результат. Нас сейчас немного перехлёстывает игра в сторону атаки. Надо начинать игру с обороны. Плотнее играть в своей зоне. Это ключ к успеху», — приводит слова Калинина пресс-служба КХЛ.

«Трактор» уступил «Торпедо», продлив серию поражений до пяти игр