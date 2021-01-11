Лукашенко — Фазелю: как личного друга Беларуси заверяю, что на ЧМ-2021 опасности не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил главе ИИХФ Рене Фазелю, что чемпионату мира—2021 не угрожают ни коронавирус, ни политические опасности.
«Господин президент!», — сказал Фазель при встрече.
«Живой, здоровый! Мы с тобой переболели, теперь можем здороваться как угодно», — сказал улыбающийся Лукашенко, обняв швейцарца.
Видео можно посмотреть в «твиттере».
«Наверное, мы успешно перенесли эту болезнь, и впредь нам будет легче. Я считаю, что лучшая вакцина от коронавируса — это перенесённая человеком болезнь: тогда вырабатывается иммунитет.
Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет: ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости», — приводит слова Лукашенко БелТА.
Напомним, что в мае в Минске должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение на территории Беларуси остаётся под угрозой из-за серьёзного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.
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