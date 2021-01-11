Лукашенко — Фазелю: как личного друга Беларуси заверяю, что на ЧМ-2021 опасности не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил главе ИИХФ Рене Фазелю, что чемпионату мира—2021 не угрожают ни коронавирус, ни политические опасности.



«Господин президент!», — сказал Фазель при встрече.



«Живой, здоровый! Мы с тобой переболели, теперь можем здороваться как угодно», — сказал улыбающийся Лукашенко, обняв швейцарца.



Видео можно посмотреть в «твиттере».

«Наверное, мы успешно перенесли эту болезнь, и впредь нам будет легче. Я считаю, что лучшая вакцина от коронавируса — это перенесённая человеком болезнь: тогда вырабатывается иммунитет.



Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет: ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости», — приводит слова Лукашенко БелТА.



Напомним, что в мае в Минске должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение на территории Беларуси остаётся под угрозой из-за серьёзного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.