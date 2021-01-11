Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лукашенко — Фазелю: как личного друга Беларуси заверяю, что на ЧМ-2021 опасности не будет

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Лукашенко — Фазелю: как личного друга Беларуси заверяю, что на ЧМ-2021 опасности не будет
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил главе ИИХФ Рене Фазелю, что чемпионату мира—2021 не угрожают ни коронавирус, ни политические опасности.

«Господин президент!», — сказал Фазель при встрече.

«Живой, здоровый! Мы с тобой переболели, теперь можем здороваться как угодно», — сказал улыбающийся Лукашенко, обняв швейцарца.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

«Наверное, мы успешно перенесли эту болезнь, и впредь нам будет легче. Я считаю, что лучшая вакцина от коронавируса — это перенесённая человеком болезнь: тогда вырабатывается иммунитет.

Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет: ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Напомним, что в мае в Минске должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение на территории Беларуси остаётся под угрозой из-за серьёзного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.

Тихановская — о ЧМ: большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021