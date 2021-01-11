Ежов, Юсе, Принс и Чехович — лучшие игроки 17-й недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков 17-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём был признан Илья Ежов («Витязь»), одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну на ноль. По воротам Ежова было нанесено 69 бросков (34,5 в среднем за матч), из которых он отразил 97,1%. Коэффициент надёжности составил 1.00. Сухая серия голкипера в данный момент составляет 84 минуты и 17 секунд. Ежов был признан лучшим вратарём в шестой раз в карьере (по два раза в составе «Витязя», «Нефтехимика» и «Лады») и во второй раз в этом сезоне.



Лучшим защитником впервые был признан Эмиль Юсе («Спартак»), одержавший с командой две победы в трёх матчах недели. Юсе набрал 6 (3+3) очков, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4». Шайба в матче с «Трактором» (6:2) стала победной для его команды. Среднее игровое время составило 20 минут и 15 секунд, Юсе совершил два силовых приёма, заблокировал четыре броска, трижды на нём нарушали правила.



Лучшим нападающим впервые был признан Шейн Принс («Динамо» Минск), одержавший с командой две победы в трёх матчах недели. Принс набрал 6 (4+2) очков, сделал два дубля и забросил две победные шайбы. Форвард минчан не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2». Всего Принс нанёс 17 бросков по воротам соперника, совершил один силовой приём, на нём дважды нарушали правила.



Лучшим новичком третий раз в этом сезоне был признан Иван Чехович («Торпедо»). На счету 22-летнего форварда 3 (2+1) очка. Чехович не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности, общий показатель составил «+2», нанёс 13 бросков по воротам.