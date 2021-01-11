«Автомобилист» всухую обыграл «Йокерит» в домашнем матче КХЛ

«Автомобилист» обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Шайбы в составе победителей забросили Георгий Белоусов и Питер Холланд. Свой первый шат-аут в КХЛ оформил 23-летний голкипер «Автомобилиста» Владислав Гросс, который отразил 26 бросков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 13 января.