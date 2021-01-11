Минское «Динамо» дома проиграло магнитогорскому «Металлургу»

Магнитогорский «Металлург» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Минск Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
По два очка в составе победителей набрали Григорий Дронов (1+1) и Сергей Плотников (0+2). Голкипер гостей Юхо Олкинуора отразил 31 бросок. У «Динамо» шайбы забросили Денис Мосалёв и Павел Варфоломеев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Магнитогорский клуб одержал третью победу в четырёх последних играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 15 января дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Металлург» 16 января в Магнитогорске — с уфимским «Салаватом Юлаевым».
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