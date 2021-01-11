Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Минское «Динамо» дома проиграло магнитогорскому «Металлургу»

Минское «Динамо» дома проиграло магнитогорскому «Металлургу»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Минск Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

По два очка в составе победителей набрали Григорий Дронов (1+1) и Сергей Плотников (0+2). Голкипер гостей Юхо Олкинуора отразил 31 бросок. У «Динамо» шайбы забросили Денис Мосалёв и Павел Варфоломеев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Магнитогорский клуб одержал третью победу в четырёх последних играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 15 января дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Металлург» 16 января в Магнитогорске — с уфимским «Салаватом Юлаевым».

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2021, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Кулёмин – 10:49' (5x5)   0:2 Прохоркин (Плотников, Николаев) – 12:25' (5x5)   0:3 Расмуссен (Дронов, Плотников) – 32:57' (5x4)   1:3 Мосалёв (Когалев, Ерёменко) – 34:04' (5x5)   2:3 Варфоломеев (Ерёменко) – 47:45' (5x5)   2:4 Дронов (Голдобин) – 55:54' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021