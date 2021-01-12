Глава МИД Латвии Ринкевич выступил против проведения ЧМ-2021 в Минске

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выступил против проведения хоккейного чемпионата мира 2021 года в Беларуси. Об этом он сообщил в своём «твиттере».
«Подтверждаю позицию Латвии, что проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске совершенно недопустимо. Репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения. Мы ждём окончательного решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) по этому вопросу», – написал Ринкевич.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира, который должен пройти в Беларуси и Латвии.
«В этих условиях будет издевательством играть в хоккей в стране, где Александр Лукашенко использует чемпионат мира для укрепления своей власти в период серьёзных нарушений прав человека», – заявил министр.
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