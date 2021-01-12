Вайсфельд: «Торпедо» держится на тренере Немировски. Это не команда одного звена

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении «Торпедо» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Конечно, Чехович, Жафяров и Мили играют очень здорово, тут спора нет. Но «Торпедо» держится на Дэвиде Немировски. Это не команда одного звена, а отличный тренерский проект. Мне очень нравится, как работает Немировски, хотя я был крайне удивлён, когда его назначили. Ведь у Дэвида практически не было тренерского опыта, он работал спортивным директором в «Адмирале», причём не сказать, что очень успешным. Но работа Немировски в «Торпедо» хороша. Из того материала, что у него есть, Дэвид сделал очень симпатичную команду. У него получается добиваться результата при достаточно бесшабашном хоккее, и игроки должны получать от этого стиля удовольствие.



Мы все знали, что есть такой хоккеист Иван Чехович, но что он собой представляет на льду, понимали немногие. К тому же он приехал из другой лиги, а это не гарантия, что у такого хоккеиста получится в КХЛ. Про Жафярова было понятно, что это нападающий хорошего уровня. Но Дамир набирает столько очков в «Торпедо», потому что у него соответствующая роль в команде. Я не уверен, что он был бы так же результативен, выступай за топ-клуб. Там у Жафярова не было бы столько игрового времени и свободы на площадке», — цитирует Вайсфельда пресс-служба КХЛ.