«Айлендерс» заключили многолетний контракт с Мартином, а также сохранили ветерана Грина

«Нью-Йорк Айлендерс» заключил контракт с нападающим Мэттом Мартином, а также защитником Энди Грином.
Контракт с форвардом Мартином рассчитан на четыре сезона. При этом в первом сезоне зарплата 31-летнего игрока составит всего $ 700 тыс. Ещё $ 800 тыс. нападающий может заработать в виде бонусов. В следующих трёх сезонах зарплата канадского хоккеиста составит ровно $ 1,5 млн.
38-летний Грин подписал с «островитянами» однолетнее соглашение, по которому в следующем сезоне заработает $ 700 тыс. Американский защитник в новом сезоне будет одним из главных ветеранов НХЛ.
Ранее генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал обмен защитника Девона Тэйвза в «Колорадо Эвеланш». Клуб с Лонг-Айленда был вынужден расстаться с ключевым защитником команды из-за потолка зарплат.
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