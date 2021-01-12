Квартальнов: «Ак Барс» мог и побольше забросить «Барысу», но накопилась усталость

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:2).
«Хорошая игра, хороший счёт, мы довольны. У нас завершился цикл из четырёх игр за семь дней, сейчас немножко отдохнём и будем работать дальше. Изменилась ли ситуация с травмированными игроками? Я пока не могу сказать, может быть, кто-то и появится. Витя Тихонов не катался ещё в общей группе, посмотреть нужно.
Как мне в целом «Барыс»? Это вопрос к тренерам «Барыса», я готов ответить за свою команду, по сопернику комментариев не даю.
Доус? Хороший гол забил в большинстве. Но потом большинство было такое… Грубо скажу, наверное, но розыгрыш был «размазанный». Могли и побольше забросить, но, видно, накопилась усталость. Всё-таки иностранцы у нас прилетели из дома в Новый год, им тяжеловато было. Мы ждали этого, и прошлая игра была такой. Увидим ли мы до конца регулярного чемпионата Артура Ахтямова в стартовом составе? Да-да, думаю, что увидим», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.
- 12 января 2021
-
20:19
-
20:06
-
19:53
-
19:39
-
18:52
-
18:40
-
18:36
-
18:24
-
18:22
-
18:20
-
18:04
-
17:39
-
17:28
-
17:14
-
16:53
-
16:47
-
16:24
-
15:28
-
15:25
-
14:57
-
14:35
-
14:21
-
14:11
-
14:00
-
13:37
-
13:30
-
13:02
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:13
-
11:47
-
11:15
-
11:00
-
10:31