Лукашенко — о ЧМ: придётся доказывать, что мы люди. Но ни перед кем на колени не встанем!

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможный перенос чемпионата мира 2021 года по хоккею из Минска.
«Как не скажешь на злобу дня о последних переговорах с Международной федерацией хоккея. Не успели они закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей. Не белорусов — заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас. Очень жаль, что есть среди нас и такие. Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху. Мы готовы к проведению любых международных, в том числе культурных, спортивных состязаний.
А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, то я заявил, что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого немало предстоит сделать. И, к сожалению, придётся доказывать, что мы люди и мы зовёмся людьми. И у нас есть своя страна! Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но ни перед кем мы на колени не встанем!» — приводит слова Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».
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