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Лукашенко — о ЧМ: придётся доказывать, что мы люди. Но ни перед кем на колени не встанем!

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Лукашенко — о ЧМ: придётся доказывать, что мы люди. Но ни перед кем на колени не встанем!
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможный перенос чемпионата мира 2021 года по хоккею из Минска.

«Как не скажешь на злобу дня о последних переговорах с Международной федерацией хоккея. Не успели они закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей. Не белорусов — заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас. Очень жаль, что есть среди нас и такие. Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху. Мы готовы к проведению любых международных, в том числе культурных, спортивных состязаний.

А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, то я заявил, что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого немало предстоит сделать. И, к сожалению, придётся доказывать, что мы люди и мы зовёмся людьми. И у нас есть своя страна! Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но ни перед кем мы на колени не встанем!» — приводит слова Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

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