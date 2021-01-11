Лукашенко: если Латвия откажется, проведём ЧМ в Беларуси — это будет лучший ЧМ в истории

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем поделился мыслями о том, что будет делать, если Латвия откажется проводить чемпионат мира—2021.



«Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления — значит, мы проведём чемпионат мира. Если Латвия откажется — мы проведём чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории. Думаю, ты в этом абсолютно убеждён. Всё зависит сейчас от вас.



Я согласен с твоими словами, которые ты недавно высказал: спорт должен объединять народы, а не разъединять, и он должен быть, насколько это возможно, вне политики. В этом ключе мы будем действовать», — приводит слова Лукашенко «Р-Спорт».



Кроме того он отметил, что в случае, если Международная федерация хоккея не справится «с давлением отдельных политических кругов отдельных стран, значит, не будет чемпионата мира в Беларуси». Лукашенко также заявил, что Беларусь готова провести ЧМ в любое время, вся спортивная и туристическая инфраструктура для этого уже давно готова.

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