Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лукашенко: если Латвия откажется, проведём ЧМ в Беларуси — это будет лучший ЧМ в истории

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Лукашенко: если Латвия откажется, проведём ЧМ в Беларуси — это будет лучший ЧМ в истории
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем поделился мыслями о том, что будет делать, если Латвия откажется проводить чемпионат мира—2021.

«Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления — значит, мы проведём чемпионат мира. Если Латвия откажется — мы проведём чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории. Думаю, ты в этом абсолютно убеждён. Всё зависит сейчас от вас.

Я согласен с твоими словами, которые ты недавно высказал: спорт должен объединять народы, а не разъединять, и он должен быть, насколько это возможно, вне политики. В этом ключе мы будем действовать», — приводит слова Лукашенко «Р-Спорт».

Кроме того он отметил, что в случае, если Международная федерация хоккея не справится «с давлением отдельных политических кругов отдельных стран, значит, не будет чемпионата мира в Беларуси». Лукашенко также заявил, что Беларусь готова провести ЧМ в любое время, вся спортивная и туристическая инфраструктура для этого уже давно готова.

Лукашенко — о возможном лишении Беларуси ЧМ-2021: это будет полный позор
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021