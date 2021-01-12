«Айлендерс» выставили Леонида Комарова на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» выставил на драфт отказов финского нападающего Леонида Комарова, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. В 2018 году форвард подписал с американским клубом четырёхлетний контракт на $ 12 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 33-летний Комаров принял участие в 46 матчах, набрав 14 (4+10) очков при показателе полезности «+2» и 10 минутах штрафного времени. В 17 матчах плей-офф форвард забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
Комаров был выбран клубом «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом раунде драфта-2006 под общим 180-м номером. Всего в НХЛ он провёл 457 матчей и набрал 162 (62+100) очка. Ранее он выступал в КХЛ за московское «Динамо».
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