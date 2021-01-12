Защитник ЦСКА Джон Гилмор забросил первую шайбу в КХЛ

Защитник ЦСКА Джон Гилмор забросил третью шайбу «армейцев» в первом периоде матча с рижским «Динамо».
Это первая шайба 27-летнего канадца в КХЛ и третий матч в сезоне. Прежде на его счету была только одна результативная передача.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В минувшем сезоне 27-летний хоккеист выступал за клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз». В регулярном чемпионате провёл четыре матча и результативными действиями не отметился при показателе полезности «–2». Большую часть сезона провёл в составе клуба АХЛ «Рочестер Американс». В 37 матчах набрал 13 (6+7) очков при показателе «–19» и 6 минутах штрафного времени.
Джон Гилмор был выбран клубом «Калгари Флэймз» в седьмом раунде драфта НХЛ-2013 под общим 198-м номером. В НХЛ сыграл 37 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Ранее игрок выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».
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