«Бостон» выведет из обращения номер первого чернокожего игрока в истории НХЛ

«Бостон Брюинз» выведет из обращения 22-й номер бывшего форварда команды Уилли О’Ри. Церемония запланирована на 18 февраля 2021 года. О’Ри станет 12-м игроком, чей номер будет выведен «Бостоном» из обращения.

В 1958 году О’Ри стал первым чернокожим игроком в истории лиги. За «мишек» он провёл 45 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков. В основном он выступал в командах Западной хоккейной лиги. В 2018 году он был введён в Зал хоккейной славы в Торонто в категории строителей.

«Вклад Уилли в хоккей выходит за рамки достижений на льду. Он открыл бесчисленное количество дверей для игроков, которые пришли после него. Он несомненно заслуживает этой чести», – заявил президент клуба Кэм Нили.

«На протяжении всей истории НХЛ было очень мало людей, которые оказали бы такое глубокое влияние на лигу и её культуру, как Уилли О’Ри. Преодолев расовый барьер в 1958 году и завершив карьеру в 1979 году, Уилли стал идеальным послом хоккея. Весь хоккейный мир навсегда обязан Уилли за всё, что он сделал и продолжает делать для этого вида спорта», – сказал генеральный директор клуба Чарли Джейкобс.