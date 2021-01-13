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«Хочу контракт на 15 лет». Овечкин пошутил о новом соглашении с «Вашингтоном»

«Хочу контракт на 15 лет». Овечкин пошутил о новом соглашении с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шутливой форме ответил на вопрос о продлении контракта со столичным клубом. Действующий контракт российского форварда истекает после этого сезона.

Журналист Скотт Абрахам спросил российского форварда: «Что вы хотите получить от нового контракта?». «Контракт на 15 лет», — ответил Овечкин.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду, вручаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.

Сколько голов забьёт Овечкин в укороченном (56 матчей) сезоне НХЛ?
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