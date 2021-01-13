Защитник «Торпедо» Уайдман: понимал, что этот сезон будет определяющим в карьере

Защитник «Торпедо» Крис Уайдман, на данный момент лидирующий в гонке бомбардиров КХЛ среди защитников, поделился впечатлениями от выступления за нижегородский клуб.
«Переход в «Торпедо» вряд ли бы состоялся, не будь моего разговора с Энди Мили, с которым мы вместе играли ещё за университетскую команду. После я уже переговорил с самим Дэвидом Немировски. Вроде всё получается пока неплохо, мне нравится играть в этой команде. На прощание моя жена сказала: «Если ты собираешься ехать, то сделай так, чтобы эта поездка стоила твоего времени, играй так, как ты можешь, и постарайся добиться успеха». Эти слова запомнились мне. Это то, о чём я думаю весь год.
Ещё помогает хорошо играть то, что наш тренер защитников — это Сандис Озолиньш. Он помогает не только на льду, но и за его пределами. У него обширные знания, и было бы глупым не слушать то, чем он готов поделиться. У меня было много времени, чтобы подготовиться к этому сезону. Я понимал, что он будет определяющим в карьере, поэтому важно провести его на хорошем уровне», — цитирует Уайдмана пресс-служба КХЛ.
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