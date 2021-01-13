«Торпедо» дважды забросило «Авангарду» в меньшинстве после ошибок Толчинского и Каски

«Торпедо» одержало гостевую победу (5:3) в матче с омским «Авангардом». Нижегородцы дважды забрасывали, играя в меньшинстве.
На 15-й минуте при счёте 0:1 омичи играли в большинстве. Оливер Каски, находясь у синей линии, делал передачу на Сергея Толчинского, но Антон Шенфельд перехватил пас и убежал в контратаку «два в один». Сближаясь с воротами, нападающий отдал на Джордана Шварца, и он сравнял счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 52-й минуте при счёте 3:3 Иржи Секач сделал пас поперёк зоны, шайбу перехватил Шенфельд. Встречавшие форварда Каски и Толчинский столкнулись в средней зоне, благодаря чему Шенфельд смог убежать «один на один» и послать шайбу в «домик» Шимону Грубецу. Эта шайба стала победной.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 13 января 2021
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