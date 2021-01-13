Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торпедо» дважды забросило «Авангарду» в меньшинстве после ошибок Толчинского и Каски

«Торпедо» дважды забросило «Авангарду» в меньшинстве после ошибок Толчинского и Каски
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

«Торпедо» одержало гостевую победу (5:3) в матче с омским «Авангардом». Нижегородцы дважды забрасывали, играя в меньшинстве.

На 15-й минуте при счёте 0:1 омичи играли в большинстве. Оливер Каски, находясь у синей линии, делал передачу на Сергея Толчинского, но Антон Шенфельд перехватил пас и убежал в контратаку «два в один». Сближаясь с воротами, нападающий отдал на Джордана Шварца, и он сравнял счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 52-й минуте при счёте 3:3 Иржи Секач сделал пас поперёк зоны, шайбу перехватил Шенфельд. Встречавшие форварда Каски и Толчинский столкнулись в средней зоне, благодаря чему Шенфельд смог убежать «один на один» и послать шайбу в «домик» Шимону Грубецу. Эта шайба стала победной.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021