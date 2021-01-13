«Локомотив» поместил в список травмированных Г. Иванова. Аверин восстановился после травмы
«Локомотив» поместил в список травмированных нападающего Георгия Иванова, сообщается на официальной странице ярославцев в «Твиттере».
Отмечается, что форвард будет отсутствовать до 8 февраля.
В то же время нападающий Егор Аверин восстановился после травмы и приступил к тренировкам с командой.
31-летний Аверин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, записав на свой счёт пять заброшенных шайб и восемь голевых передач. Российский форвард заработал показатель полезности "+6" и две минуты штрафного времени. Егор проводил на льду чуть больше 14 минут в матче.
22-летний Иванов в 41 матче забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач при коэффициенте полезности "+5".
«Локомотив» поместил в список травмированных нападающих Кудрявцева и Аверина
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