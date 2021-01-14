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«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в матче с девятью голами, Малкин и Проворов без очков

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в матче с девятью голами, Малкин и Проворов без очков
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился первый матч нового сезона НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз». Игра прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Джоэль Фараби, Михаэль Раффль, Трэвис Конечны и Кевин Хейз. За «Питтсбург» забивали Марк Янковски, Сидни Кросби и Брэндон Танев.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился результативными действиями. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин также завершил матч без очков.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 01:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Янковски (Танев, Макканн) – 05:13' (5x5)   1:1 ван Римсдайк (Густафссон, Фараби) – 15:11' (5x4)   2:1 Патрик (Густафссон, Фараби) – 19:52' (5x4)   2:2 Кросби – 23:39' (5x4)   3:2 Фараби (Хейз) – 38:54' (5x5)   3:3 Танев (Янковски) – 43:01' (5x5)   4:3 Раффль (Лотон, Обе-Кюбель) – 45:37' (5x5)   5:3 Конечны (Линдблом, Кутюрье) – 52:14' (5x5)   6:3 Хейз (Фараби, Жиру) – 52:34' (5x5)
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