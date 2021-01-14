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«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в матче с девятью голами, Малкин и Проворов без очков

Завершился первый матч нового сезона НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз». Игра прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Джоэль Фараби, Михаэль Раффль, Трэвис Конечны и Кевин Хейз. За «Питтсбург» забивали Марк Янковски, Сидни Кросби и Брэндон Танев.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился результативными действиями. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин также завершил матч без очков.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.