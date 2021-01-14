Александр Романов набрал первое очко в дебютном матче в НХЛ

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит матч нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» встречается с «Монреаль Канадиенс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу «Монреаля». В составе гостей забивали Ник Судзуки, Джон Андерсон и Томаш Татар. В моменте с третьей шайбой Татару ассистировал российский защитник Александр Романов, для которого это очко стало первым в НХЛ.
В межсезонье Романов подписал контракт новичка с канадским клубом.
В минувшем сезоне Романов защищал цвета ЦСКА. 20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности «+21» и 14 минутах штрафа. В плей-офф россиянин провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.
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