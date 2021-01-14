Канадский нападающий Марк Стоун стал первым капитаном в истории «Вегаса»

Канадский нападающий Марк Стоун стал первым капитаном в истории «Вегас Голден Найтс», сообщается на официальном сайте клуба. «Золотые рыцари» стали членом НХЛ в 2018 году, первые три сезона команда обходилась без капитана.
Стоун был выбран «Оттавой Сенаторз» на драфте НХЛ 2010 года под общим 178-м номером. В феврале 2019 года «сенаторы» обменяли Стоуна в «Вегас». Марк сразу же получил должность альтернативного капитана команды. В 2019 году нападающий занял второе место в голосовании на приз Селки (лучший форвард оборонительного плана), пропустив вперёд только Райана О'Райлли из «Сент-Луис Блюз».
Стоуну предстоит провести ещё семь сезонов по восьмилетнему контракту на $ 76 млн (среднегодовая стоимость договора — $ 9,5 млн), который он подписал 8 марта 2019 года. За два сезона в «Голден Найтс» хоккеист заработал 74 (26+48) очка в 83 матчах и 29 (13+16) баллов в 27 кубковых встречах.
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