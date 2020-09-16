Стоун — о «Вегасе»: это лучшая команда, в которой я когда-либо был
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун подвёл итоги сезона.
«Каждый раз, попадая в плей-офф, думаешь, что можешь выиграть. В этом году всё было по-другому, потому что это лучшая команда, в которой я когда-либо играл. Чувствовали, что у нас не меньше шансов выиграть Кубок Стэнли, чем у всех остальных.
После нескольких недель отпуска всегда готов вернуться и работать, чтобы стать лучше. Внутри меня всё ещё горит желание победить. Буду готов к следующему сезону, когда он начнётся», — сообщается на официальной странице «Вегаса» в «Твиттере».
Напомним, «Вегас Голден Найтс» вышла в финал Западной конференции, где проиграла «Даллас Старз» в пяти матчах (1-4). Последняя встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Старз».
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