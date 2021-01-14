Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, сидя на льду, выполнил голевую передачу на Брока Бёзера

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». В ходе третьего периода гости впереди — 4:2.

Автором четвёртой заброшенной шайбы «косаток» стал нападающий Брок Бёзер. Американский форвард в ближнем бою переиграл финского голкипера «Ойлерз» Микко Коскинена. В данном эпизоде необходимо отметить голевую передачу в исполнении защитника «Ванкувера» Куинна Хьюза. Американский защитник потерял равновесие в борьбе с нападающим «нефтяников» Кайлером Ямамото и оказался на льду, после чего из положения сидя сумел выполнить голевую передачу на Бёзера.

Права на видео принадлежат НХЛ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ванкувера».